منافس مصر - أنجولا تعلن رحيل المدرب بيدرو جونسالفيس

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم رحيل مدربه البرتغالي بيدرو جونسالفيس.

وتولى المدرب صاحب الـ49 عاما منتخب أنجولا منذ أغسطس 2019 ليستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات.

ويقع المنتخب الأنجولي في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل، إلى جانب منتخبات مصر، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

وجاء بيان الاتحاد الأنجولي كالتالي:

"بمشاعر من الامتنان والاحترام، يعلن الاتحاد الأنجولي نهاية فترة بيدرو جونسالفيس كمدرب للمنتخب الوطني"

"قرر الاتحاد الأنجولي المضي في هذا القرار الذي يعلن نهاية مرحلة بُنيت على عمل شاق، وتفاني والتزام حقيقي"

"لقد كان بيدرو جونسالفيس أكثر من مجرد مدرب، كان شريكًا وقائدًا.. آمن بإمكانات أنجولا وقاد المنتخب للعودة ليحلم من جديد، وبنى علاقة من الثقة مع الجماهير، وأثبت أنه من الممكن أن نحقق الكثير بأقل الإمكانات، طالما وجد الشغف والالتزام".

"خلال فترة عمله معنا، عشنا انتصارات لا تُنسى، وتجاوزنا لحظات صعبة، وشهدنا بزوغ جيل جديد من المواهب، تحت قيادته، نما منتخبنا، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا في ثقة شعب بأكمله، لكن كرة القدم تُبنى على مراحل، وبهدوء نعترف أن الوقت قد حان لفتح فصل جديد، فصل يُكرّم الإرث الذي خُلف بأحلام جديدة وأهداف جديدة."

"لجماهيرنا، التي لم تتوقف يومًا عن الإيمان، نؤكد أن كرة القدم الأنجولية لها مستقبل، لدينا شباب مستعدون، ولدينا روح وهوية، ولدينا وطن يعيش كرة القدم بشغف."

"الاتحاد الأنغولي لكرة القدم يعمل بالفعل لضمان أن يواصل المدرب القادم للمنتخب الوطني هذه المسيرة، برؤية متجددة وروح انتصارية."

"نحن ممتنون بعمق للمدرب بيدرو جونسالفيس وطاقمه الفني على كل ما قدموه، شكرًا لكونكم جزءًا من تاريخنا، وشكرًا للشعب الأنجولي، الذي كان دائمًا بجانب منتخب بلاده."

