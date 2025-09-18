مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا - مدرب الزمالك

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك سبب تحصل خوان بيزيرا على بطاقات صفراء كثيرة، وأشاد بأداء عبد الله السعيد.

وتفوق الزمالك بنتيجة 2-0 على الإسماعيلي في لقاء أقيم لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري بفضل هدفي السعيد وعدي الدباغ.

وقال يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي: "عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

أخبار متعلقة:
يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين تشكيل الزمالك - لا تغييرات من فيريرا أمام الإسماعيلي.. واستمرار غياب بانزا

وأعلن الزمالك إصابة قائد الفريق بالتواء في الكاحل. (طالع التفاصيل)

وأوضح سبب حصول خوان بيزيرا على بطاقة صفراء قائلا: "فيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يغضب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وسيغيب البرازيلي رفقة ومحمود بنتايك بسبب تراكم البطاقات خلال مباراة الجونة المقبلة.

وأشاد بالأداء قائلا: "سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة ونحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وتابع "نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية، وتحدثت عن ضرورة تطوير انهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تسنح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".

وأكمل "سعيد بفرصة الحديث عن عبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويؤدي عمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

وأتم "سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الثاني.

وسجل هدفا فوز الزمالك كل من عبد الله السعيد وعدي الدباغ.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه 29 دقيقة | الدوري المصري
يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة 31 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد 37 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا 38 دقيقة | الدوري المصري
صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين 38 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء 42 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513694/مؤتمر-فيريرا-تحدثنا-مع-بيزيرا-بسبب-البطاقات-الصفراء-والسعيد-يؤدي-عمله-على-أكمل-وجه