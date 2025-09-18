مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك سبب تحصل خوان بيزيرا على بطاقات صفراء كثيرة، وأشاد بأداء عبد الله السعيد.

وتفوق الزمالك بنتيجة 2-0 على الإسماعيلي في لقاء أقيم لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري بفضل هدفي السعيد وعدي الدباغ.

وقال يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي: "عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

وأعلن الزمالك إصابة قائد الفريق بالتواء في الكاحل. (طالع التفاصيل)

وأوضح سبب حصول خوان بيزيرا على بطاقة صفراء قائلا: "فيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يغضب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وسيغيب البرازيلي رفقة ومحمود بنتايك بسبب تراكم البطاقات خلال مباراة الجونة المقبلة.

وأشاد بالأداء قائلا: "سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة ونحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وتابع "نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية، وتحدثت عن ضرورة تطوير انهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تسنح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".

وأكمل "سعيد بفرصة الحديث عن عبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويؤدي عمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

وأتم "سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الثاني.

وسجل هدفا فوز الزمالك كل من عبد الله السعيد وعدي الدباغ.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.