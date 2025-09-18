الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي عمر جابر وحسام عبد المجيد خلال لقاء الإسماعيلي

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأوضح الجهاز الطبي للزمالك عبر المركز الإعلامي إصابة عمر جابر بالتواء في كاحل القدم اليمنى.

ومن المقرر أن يخضع عمر جابر لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخرج قائد الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة وعوضه المغربي صلاح الدين مصدق.

وفي نفس الوقت تعرض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية المباراة مباشرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الثاني.

وسجل هدفا فوز الزمالك كل من عبد الله السعيد وعدي الدباغ.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.