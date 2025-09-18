بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95

فرض بدلاء مودرن سبورت التعادل على إنبي بنتيجة 2-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل محمد حتحوت ويوسف أوبابا ثنائية إنبي، فيما سجل حسام حسن ومحمود ممدوح هدفا مودرن سبورت.

التعادل هو الثالث بين الفريقين ضمن 12 مباراة جمعتهما في جميع المسابقات.

التعادل رفع رصيد إنبي لـ 10 نقاط ظل بها خامسا، فيما ظل مودرن سبورت ثالثا برصيد 11 نقطة.

ويحل مودرن ضيفا في الجولة المقبلة على سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي إنبي مع الإسماعيلي.

video:1

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء من رأسية محمد مسعد ومرت بجوار المرمى في الدقيقة 5.

وتصدى عبد الرحمن سمير لأول تهديد حقيقى من رأسية أحمد يوسف في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 39 أرسل مروان داوود عرضية متقنة من الجهة اليسرى أودعها محمد شريف حتحوت برأسية في الشباك.

ومنع القائم الأيمن لعبد الرحمن سمير فرصة التعادل لمودرن سبورت في الدقيقة 45+1 بعد تسديدة وليد علي فرج.

شوط أول انتهى بتقدم الضيف البترولي بهدف دون رد.

مجدي عبد العاطي أجرى 4 تغييرات في بداية الشوط الثاني فغيّر خط هجومه بالكامل.

وبالفعل تحقق له ما أراد، تسديدة من محمود ممدوح ترتطم بالدفاع ويحاول إيبا متابعتها لكن تصل لحسام حسن الذي سجل بسهولة في الشباك في ظل غياب الرقابة.

هدف جاء في الدقيقة 52 وساهم فيه الثلاثي البديل.

وتعاطفت العارضة مرة أخرى مع إنبي ومنعت تسديدة محمود ممدوح في الدقيقة 65.

وخطف البديل يوسف أوبابا في الدقيقة 80 الهدف الثاني من لمسة رائعة بعد عرضية متقنة من أحمد صبيحة.

وأدرك محمود ممدوح التعادل في الدقيقة 90+5 بعد عرضية أيبا أودعها في الشباك بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وتألق عبد الرحمن سمير في التصدي لتسديدة رائعة من غنام محمد حولها لركنية ببراعة، لتنتهي المباراة بتعادل مثير.