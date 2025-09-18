التشكيل - الشيبي أساسي في تشكيل بيراميدز.. وعاطف يقود هجوم زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة زد في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري، المقررة على استاد الدفاع الجوي.

وأجرى يورتشيتش تبديلين عن تشكيل المباراة الأخيرة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة إنتر كونتننتال.

ودفع مدرب بيراميدز بـ عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي، بدلا من بلاتي توريه، وفيستون ماييلي.

وشهد التشكيل عودة محمد الشيبي محليا بعد إيقافه بسبب الطرد في مباراة الأهلى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

وسط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

أما محمد شوقي المدير الفني لزد، فيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد طارق عبد الباري - محمد ربيعة - علي جمال لا لا

الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

الهجوم: مصطفى سعد - عبد الرحمن البانوبي - أحمد عاطف

وعلى مقاعد البدلاء: رأفت خليل - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أمارا كيتا - أحمد عادل - محمد سيد - عبد الرحمن عماد - حمدي علاء - ماتا ماجاسا

وجمع بيراميدز 8 نقاط من 5 مباريات خاضهم ليتواجد في المركز التاسع.

أما فريق زد ففي المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد خوض 6 مباريات.