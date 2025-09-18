منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بمواجهة البحرين

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خوض مباراة ودية أمام البحرين في نوفمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح أن المباراة ستقام يوم الخميس 9 أكتوبر المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وذكر الاتحاد المغربي أن المباراة ستقام ضمن استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

وتقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المغربي مباراة ثانية في فترة التوقف الدولي بنوفمبر.

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية رفقة جزر القمر ومالي وزامبيا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

