قرار ناري مرتقب.. فيفا يفتح تحقيقا في مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا في أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026.

وأثارت مشاركة تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز مع منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو جدلا واسعا.

وبحسب شبكة SABC Sport الجنوب إفريقية، فإن فيفا فتح تحقيق ضد الاتحاد الجنوب إفريقي وتيبوهو موكوينا لاعب منتخب جنوب إفريقيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد ليسوتو بتصفيات كأس العالم رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات.

وأوضحت التقارير أن موكوينا واتحاد الكرة الجنوب إفريقي يواجهان اتهامات بانتهاك عدة لوائح تأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل.

وذكرت التقارير أن القضية تم إحالتها إلى لجنة الانضباط في فيفا، حيث تم منح اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وموكينا 6 أيام لتقديم ردهما.

وإذا ثبتت إدانة موكوينا والاتحاد الجنوب إفريقي، فإن منتخب جنوب إفريقيا قد يعتبر مهزوما أمام ليسوتو 3-0، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإيقافات.

وفي حالة قرر فيفا اعتبار منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو فإن القرار سيشعل صراع المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة:

جنوب إفريقيا 17 نقطة

بنين 14 نقطة

نيجيريا 11 نقطة

رواندا 11 نقطة

ليسوتو 6 نقاط

زيمبابوي 4 نقاط

وفي حال فقدان جنوب إفريقيا 3 نقاط ستتساوى مع بنين برصيد 14 نقطة، وسيتقلص الفارق مع نيجيريا ورواندا إلى 4 نقاط.

ويتبقى جولتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق المؤهل للبطولة العالمية.