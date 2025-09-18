قرار ناري مرتقب.. فيفا يفتح تحقيقا في مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا في أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026.

وأثارت مشاركة تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز مع منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو جدلا واسعا.

وبحسب شبكة SABC Sport الجنوب إفريقية، فإن فيفا فتح تحقيق ضد الاتحاد الجنوب إفريقي وتيبوهو موكوينا لاعب منتخب جنوب إفريقيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد ليسوتو بتصفيات كأس العالم رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم – رواندا تهزم زيمبابوي وتشعل مجموعة جنوب إفريقيا ونيجيريا تقرير: أوسيمين يغيب عن مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا

وأوضحت التقارير أن موكوينا واتحاد الكرة الجنوب إفريقي يواجهان اتهامات بانتهاك عدة لوائح تأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل.

وذكرت التقارير أن القضية تم إحالتها إلى لجنة الانضباط في فيفا، حيث تم منح اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وموكينا 6 أيام لتقديم ردهما.

وإذا ثبتت إدانة موكوينا والاتحاد الجنوب إفريقي، فإن منتخب جنوب إفريقيا قد يعتبر مهزوما أمام ليسوتو 3-0، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإيقافات.

وفي حالة قرر فيفا اعتبار منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو فإن القرار سيشعل صراع المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة:

جنوب إفريقيا 17 نقطة

بنين 14 نقطة

نيجيريا 11 نقطة

رواندا 11 نقطة

ليسوتو 6 نقاط

زيمبابوي 4 نقاط

وفي حال فقدان جنوب إفريقيا 3 نقاط ستتساوى مع بنين برصيد 14 نقطة، وسيتقلص الفارق مع نيجيريا ورواندا إلى 4 نقاط.

ويتبقى جولتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق المؤهل للبطولة العالمية.

جنوب إفريقيا تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بمواجهة البحرين بعد بيان الجيش الملكي الناري.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف حكم مباراته ضد الرجاء الجيش الملكي يهاجم طاقم تحكيم مواجهة الرجاء في بيان رسمي أشرف صبحي وأساطير الكرة المصرية يشهدون احتفالية استقبال كأس أمم إفريقيا في مصر أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري في لقاء نواذيبو وبطل غينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تحافظ على الصدارة بالتعادل مع الجابون إبراهيم حسن: سعيد بشكل المنتخب ضد بوركينا رغم الإصابات
أخر الأخبار
لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على الإسماعيلي 20 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إسماعيل: المنافسة ليست سهلة في الزمالك.. وأسعى لإتقان دوري ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه ساعة | الدوري المصري
يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513668/قرار-ناري-مرتقب-فيفا-يفتح-تحقيقا-في-مباراة-جنوب-إفريقيا-وليسوتو