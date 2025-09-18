أوديجارد يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال - مانشستر سيتي

يسعى مارتن أوديجارد نجم أرسنال جاهداً ليكون جاهزاً لمباراة أرسنال المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

تعرض أوديجارد للإصابة في الكتف خلال فوز أرسنال الأخير 3-0 على نوتنجهام فورست.

واضطر الدولي النرويجي للخروج من الملعب خلال الشوط الأول بعد اصطدام بين زميله في الفريق جورين تيمبر ومورجان جيبس-وايت لاعب فورست.

وأوضحت جريدة مترو أن التفاؤل يتزايد في صفوف أرسنال بإمكانية عودة أوديجارد إلى التدريبات قبل نهاية الأسبوع.

وبالتالي قدرته على المشاركة في المباراة المرتقبة ضد سيتي على ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل.

ويحل سيتي ضيفا على أرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وغاب أوديجارد عن تدريب يوم الاثنين، وغاب عن مباراة أرسنال الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام أتليتك بلباو مساء الثلاثاء.

