باريس سان جيرمان يستهل مشوار الدفاع عن لقب أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا برباعية

استهل باريس سان جيرمان مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري.

وتغلب باريس سان جيرمان على أتالانتا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل مبكرا أمام أتالانتا في الدقيقة الثالثة عن طريق ماركينيوس.

بينما أضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 39، وبعد أقل من 5 دقائق احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر برادلي باركولا ركلة الجزاء بغرابة شديدة في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني نجح نونو مينديش في إضافة الهدف الثالث سريعا في الدقيقة 51.

واستغل جونكالو راموس خطأ مدافع أتالانتا وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 91.

وفاز باريس سان جيرمان بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز العريض على إنتر 5-0 في المباراة النهائية.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا غدا الخميس.

وجاءت مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في النسخة الجارية كالتالي:

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × أتالانتا.

الأربعاء 1 أكتوبر 2025 .. في تمام الساعة التاسعة مساء - برشلونة × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 –في تمام الساعة التاسعة مساء - باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - اريس سان جيرمان × توتنام.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 20 يناير 2026 – في تمام الساعة التاسعة مساء - سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.

الأربعاء 28 يناير 2026 _ في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد.