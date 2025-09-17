استمرار النتائج المخيبة.. أستون فيلا يودع كأس الرابطة أمام برينتفورد وإليوت يسجل

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

أستون فيلا

ودع أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ23 أمام مضيفه برينتفورد.

وخسر أستون فيلا المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 43 عن طريق الوافد الجديد هارفي إليوت، قبل أن يتعادل برينتفورد في الدقيقة 57 بهدف سجله هارون هيكي.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح. وفيها أهدر ماتي كاش وجون ماكجين من أستون فيلا.

لتستمر نتائج الفريق المخيبة هذا الموسم بعد البداية المتراجعة في الدوري الإنجليزي.

وحقق أستون فيلا نقطتين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

في الدور نفسه فاز كريستال بالاس على ميلوول بركلات الترجيح 4-2 وضمن التأهل لدور الـ16.

