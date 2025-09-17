أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 00:38
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم حكام مباريات يوم الخميس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.
ويقود مواجهة الإسماعيلي والزمالك الحكم أمين عمر حكما للساحة.
ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثاني، فيما يتواجد إبراهيم محجوب حكم رابع.
ويتواجد على تقنية الفيديو علاء صبري، ويعاونه سمير جمال.
وتقام مباراة الإسماعيلي والزمالك الخامسة مساء الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.
فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.
نرشح لكم
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع