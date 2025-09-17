أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم حكام مباريات يوم الخميس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويقود مواجهة الإسماعيلي والزمالك الحكم أمين عمر حكما للساحة.

ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثاني، فيما يتواجد إبراهيم محجوب حكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو علاء صبري، ويعاونه سمير جمال.

وتقام مباراة الإسماعيلي والزمالك الخامسة مساء الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.