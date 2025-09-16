الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 21:59

كتب : حسام نور الدين

أحمد سيد زيزو - الأهلي

أعلن الأهلي نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق كرة القدم.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الأهلي عن إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وذلك بعدما خضع اللاعب لأشعة سونار ورنين مغناطيسي.

أخبار متعلقة:
الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن زيزو بدأ في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي على أن تتما متابعة حالته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق الأول فور شفائه.

وخرج زيزو مصابا خلال تعادل الأهلي مع إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر بدلا منه.

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

الأهلي زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك
أخر الأخبار
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي 32 دقيقة | كرة طائرة
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (0)-(1) دورتموند.. جوووول أول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) مارسيليا.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513571/الأهلي-إصابة-زيزو-بشد-في-العضلة-الضامة