مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - مدرب الزمالك

خاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة المصري الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

أخبار متعلقة:
شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك محمد صبحي يتوج بجائزة أفضل لاعبي الزمالك في أغسطس أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة المصري الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وركز فيريرا وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

فيما يحتل منافسه الإسماعيلي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

الزمالك الإسماعيلي الدوري يانيك فيريرا
نرشح لكم
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك
أخر الأخبار
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي 33 دقيقة | كرة طائرة
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (0)-(1) دورتموند.. جوووول أول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) مارسيليا.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513570/مران-الزمالك-محاضرة-فيديو-وطلب-من-فيريرا-للاعبين-قبل-مواجهة-الإسماعيلي