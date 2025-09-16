مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

خاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة المصري الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة المصري الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وركز فيريرا وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

فيما يحتل منافسه الإسماعيلي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.