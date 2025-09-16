في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي

دخل روي فيتوريا المدرب البرتغالي السابق لمنتخب مصر حسابات النادي الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

روي فيتوريا رحل عن تدريب باناثينايكوس اليوناني أمس الإثنين، ليضعه الأهلي ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الفريق.

إدارة الأهلي استفسرت من قادة الفريق الدوليين عن رأيهم في إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود حسن تريزيجيه.

ورحب قادة الفريق بالخطوة وأيدوها من واقع سابق تعاملهم مع المدرب في منتخب مصر.

الأهلي بدأ التواصل على الفور مع روي فيتوريا بشكل ودي، لكن صاحب الـ55 عاما غير مقتنع بفكرة العودة للتدريب في مصر حتى الآن، خصوصا وأنه أنهى تجربة مؤخرا في اليونان.

من جهة الأهلي، فإن النادي سيستمر في محاولة إقناع المدرب مع دراسة اختيارات أخرى مطروحة.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيرو المدرب الإسباني الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية.

كان الأهلي قريبا من التعاقد مع أورس فيشر، وذلك مع دخول المدرب السويسري دائرة المرشحين لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني. (طالع التفاصيل)

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

يحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.