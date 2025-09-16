خبر في الجول - تعثر مفاوضات الأهلي مع فيشر.. وسانتوس يمنح الأولوية لعرض باناثينايكوس

تعثرت مفاوضات الأهلي مع السويسري أورس فيشر بشأن تولي مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وكان FilGoal.com قد كشف أمس الإثنين عن تكثيف الأهلي مفاوضاته مع المدرب السويسري.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات قد تعثرت بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل التعاقد.

وكان فيشر يمنح الأولوية للاستمرار في أوروبا أو الموافقة على الرحيل من أوروبا بمقابل مادي أكبر.

ودخل فيشر دائرة المرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

كما علم FilGoal.com أن البرتغالي فيرناندو سانتوس أحد المرشحين لقيادة الأهلي يمنح الأولوية لنادي باناثينايكوس اليوناني.

وكان باناثينايكوس قد أعلن إقالة البرتغالي روي فيتوريا من قيادة الفريق.

وتلقى فيرناندو سانتوس عرضا من النادي اليوناني لتولي قيادة الفريق خلفا لمواطنه فيتوريا.

وتعادل الأهلي أمام إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ليواصل الفريق نزيف النقاط منذ بداية الموسم.

ولم يجمع الأهلي سوى 6 نقاط خلال خمس مواجهات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز الخامس عشر.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة برفقة بازل.

وتولى فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال السابق تدريب أذربيجان في 11 مباراة منذ تولي المسؤولية في يونيو 2024.

ولم يفز منتخب أذربيجان مع سانتوس في أي مباراة، إذ تعادل مرتين وخسر 9 مباريات.

وشهدت المباراة الأخيرة لسانتوس مع أذربيجان اهتزاز شباك الفريق بخمسة أهداف خلال نصف ساعة أمام إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.