تقرير يكشف عما قاله "المبتسم" ماركوس تورام لشقيقه بعد هدف قتل يوفنتوس لإنتر

كشف تقرير من صحيفة توتو سبورت الإيطالية عما قاله ماركوس تورام مهاجم إنتر لشقيقه كيفرين لاعب وسط يوفنتوس.

وقلب يوفنتوس الطاولة على غريمه إنتر وانتصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان كيفرين قد قطع قطع الكرة من أنجي يوان بوني لاعب إنتر في بداية هجمة الهدف الرابع وحسم الفوز.

والتقطت الكاميرات ماركوس يتحدث مع كيفرين بابتسامة خافيا وجهه وهو ما أزعج جماهير النيراتزوري.

وبحسب الصحيفة فإن ماركوس قال لشقيقه: "هيا قل للحكم إنك عرقلت بوني".

وسجل لويد كيلي وكينان يلديز وكيفرن تورام وفاسيلي أدزيتش أهداف يوفنتوس.

بينما أحرز هاكان تشالهان أوجلو (2) وماركوس تورام أهداف إنتر.

وخطف يوفنتوس الفوز في دربي إيطاليا بعد عودة في النتيجة خلال 9 دقائق فقط.

وافتتح كيلي النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة رائعة.

وتعادل تشالهان أوجلو لإنتر في الدقيقة 30 من تسديدة رائعة بعيدة المدى.

ثم عاد يلديز ليسجل التقدم في الدقيقة 38 بعد تسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء.

وكرر تشالهان أوجلو الأمر وسجل هدف التعادل بعد استلام الكرة ثم تسديدة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وتقدم تورام لإنتر في الدقيقة 76 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وبدأ يوفنتوس مهمة الريمونتادا في الدقيقة 82 بعد تسجيل كيفرين تورام هدف التعادل من رأسية.

وأكمل أدزيتش الريمونتادا للسيدة العجوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بصاروخية من وضع الثبات من خارج منطقة الجزاء.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة إذ وصل للنقطة التاسعة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف نابولي بقيادة أنطونيو كونتي.

بينما تلقى إنتر الهزيمة الثانية بشكل متتالي بعد الخسارة من أودينيزي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الثانية تواليا يعود خصم النيراتزوري في النتيجة ويفوز بالمباراة.

وتوقف رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز الـ 11.