هالاند: دوناروما سيكون مهما للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي

أشاد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالظهور الأول لجيانلويجي دوناروما زميله الجديد في الفريق، وذلك في مباراة الدربي التي فاز فيها السماوي على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0.

ولعب دوناروما بقميص مانشستر سيتي لأول مرة بعد انضمامه للفريق في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الصعب تجاهل أداء دوناروما الرائع أمام يونايتد".

وأضاف النرويجي "دوناروما قدم مباراة رائعة وحافظ على نظافة شباكه. كانت بداية رائعة له".

وتابع "ربما يكون أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، لأنه بدأ اللعب وهو في السادسة عشرة من عمره".

وواصل "دوناروما حارس مرمى مذهل، وقد رأينا ذلك، كنا نعرفه من قبل أيضًا".

وأتم هداف مانشستر سيتي "أعتقد أن دوناروما سيكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

وانضم الحارس الإيطالي إلى نادي مانشستر سيتي في اليوم الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من باريس سان جيرمان.

وذلك بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي.

وقّع حارس المرمى الإيطالي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات.

وانضم دوناروما إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا.