رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه.. إدارة يونايتد رفضت طلب نيس بضم هويلوند وماينو

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

ذكرت إذاعة فرانس بلو أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت طلب نيس بضم راسموس هويلوند وكوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذلك رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه، وهي مجموعة INEOS.

وأوضح التقرير أن إدارة يونايتد رفضت طلب نيس وعرضت انتقال أحد اللاعبين الشبان للفريق الفرنسي.

وأضاف التقرير أن إدارة نيس رفضت هذا اللاعب الشاب لأنه لم يكن على المستوى المأمول، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن هذا الرفض من إدارة يونايتد قد يعجل بخروج نيس من مجموعة INEOS قريبا.

قبل أسابيع، أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد قرر الاستمرار مع فريقه ولن يغادر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذلك بعدما ذكرت تقارير عديدة أن كوبي ماينو يدرس مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب عدم مشاركته كثيرا مع المدرب روبن أموريم.

لكن تقرير سكاي في الساعات الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية أفاد بأن ماينو لن يرحل من قلعة الشياطين الحمر.

فيما انتقل هويلوند إلى نابولي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

