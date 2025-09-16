أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها

شدد يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب بيراميدز الحالي أنه تنازل عن مستحقاته ومكافآته من أجل الزمالك.

ورحل أوباما إلى بيراميدز في صيف 2024 بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال أوباما عبر قناة النهار: "حققت مصلحة الزمالك من أجل قائد سابق في الفريق ثم تركني في مواجهة مع الجماهير، هذا الشيء أغضبني للغاية وكنت ألوم نفسي لأنني وضعت ثقتي في شخص لهذه الدرجة".

وأضاف "تنازلت عن مستحقاتي للزمالك وكذلك مكافآت مثل التتويج بالدوري المصري عام 2020 و2022 ولم ولن أطالب بالحصول على هذه الأموال".

وأنهى حديثه قائلا: "التنازل عن الأموال من أجل الزمالك هو أقل شيء ممكن أن أقدمه، لكن لا أستطيع المطالبة لأنه صنعني وصنع اسمي وتاريخي وخيره علي وعلى عائلتي، الشيء الأهم بالنسبة لي أن النادي يستغل هذه الأموال بالشكل الصحيح".

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

