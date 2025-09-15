روي فيتوريا يرحل عن تدريب باناثانايكوس
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 19:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي باناثانايكوس اليوناتني رحيل مدربه روي فيتوريا.
فيتوريا هو المدرب السابق لمنتخب مصر قبل حسام حسن.
وجاء رحيل فيتوريا بعد هزيمة الفريق من كيفيسياس بالدوري اليوناني بنتيجة 3-2.
وتولى فيتوريا تدريب باناثانايكوس في 31 أكتوبر الماضي.
وقاد فيتوريا الفريق في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق ب 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.
وبدأ باناثانايكوس الموسم الحالي من الدوري اليوناني بتعادل وخسارة، بينما وفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من رينجرز.
بينما تأهل باناثانايكوس للدوري الأوروبي بعد الفوز على سامسون سبور.
وأنهى باناثانايكوس الموسم الماضي من الدوري اليوناني بالمركز الثاني تحت قيادة فيتوريا وخلف أولمبياكوس الذي توج باللقب.
