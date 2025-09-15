خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 17:15
كتب : عمرو نبيل
يسعى نادي إنبي لتجديد تعاقد مودي ناصر لاعب وسط الفريق، للاستمرار ضمن صفوفه.
وعلم FilGoal.com أن جلسة منتظرة ستعقد خلال الأيام المقبلة بين مسؤولي النادي واللاعب لتجديد تعاقده.
وينتهي تعاقد مودي ناصر مع إنبي مع نهاية الموسم الجاري 2025 - 2026.
ويحق للاعب وسط إنبي التوقيع لأي ناد في يناير.
مودي ناصر لاعب الوسط صاحب الـ24 عاما، انضم لصفوف إنبي في صيف 2022 قادما من إيسترن كومباني.
وبعد مودي ناصر أحد العناصر الأساسية في تشكيل إنبي، تحت قيادة حمزة الجمل.
وشارك مودي في كافة مباريات إنبي الستة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف في شباك الاتحاد السكندري بالجولة الخامسة.
كما لعب الموسم الماضي 23 مباراة في كافة البطولات، بواقع 20 في الدوري، ومباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.
