تقرير: أموريم لا يزال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، عن موقف إدارة مانشستر يونايتد من البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق، بعد الخسارة في الديربي.

وتلقى يونايتد خسارة كبيرة أمام منافسه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك نقلت الصحيفة عن أن أموريم لا يزال يحظى بدعم من إدارة النادي.

ونقلت عن مصدر مقرب من المدرب للصحيفة: "أموريم ليس في خطر".

وجمع أموريم 31 نقطة بعد 31 مباراة في الدوري الإنجليزي تلقى خلالهم 16 هزيمة منذ توليه مسؤولية مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات لنجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بأن أموريم سيكون في ورطة إذا ظل الفريق في تلك المنطقة من جدول ترتيب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول الترتيب بعد 4 جولات جمع خلالهم 4 نقاط من تعادل وفوز وهزيمتين.

ويلتقي مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة الخامسة أمام تشيلسي يوم السبت 20 سبتمبر.

ويصر روبن أموريم على طريقة اللعب 3-4-3، معلقا بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي: "لن أغير فلسفتي، إذا أراد مسؤولو يونايتد تغييرها، فعليهم تغيير المدرب".

وأكمل "أتفهم كل شيء، ومن الطبيعي أن يفقد المشجعون ثقتهم، لكنني لا أقبل بأننا لا نتحسن، نحن نتحسن، والنتائج لا تُظهر ذلك".

وأضاف "لم أرَ لاعبًا واحدًا في فريقي لا يُقدم أقصى ما لديه، أشعر بخيبة الأمل أحيانًا لأننا كنا نستطيع الركض أكثر، لكن لم يكن لدي هذا الشعور أمام مانشستر سيتي."

وأنفق يونايتد 236 مليون جنيه إسترليني في الصيف، باستقدام برايان مبيومو وماتيوس كونيا، وبنيامين سيسكو، بالإضافة إلى سين لامينز حارس المرمى الذي ظل بديلا أمام مانشستر سيتي لصالح ألتاي بايندير.