روبرتسون: سأساعد كيركيز قدر استطاعتي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

وعد أندي روبرتسون مدافع ليفربول بمساعدة زميله الجديد ميلوس كيركيز، ولم يخفي رغبته في اللعب بشكل أساسي.

ولعب كيركيز بشكل أساسي في كل مباريات ليفربول هذا الموسم، بينما جلس روبرتسون على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في بعض المباريات.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "أريد حقًا أن ألعب مباريات وأن أكون الظهير الأيسر الأساسي، وعليّ أن أواصل بذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف "كيركيز لا يزال صغيرًا، وأعتقد أننا ننسى ذلك. علينا أن نحاول مساعدته قدر الإمكان، لا نريد الضغط عليه".

وتابع "كيركيز سيكون الظهير الأيسر الأساسي لليفربول في المستقبل، ومسؤوليتي هي أن أدفعه هذا الموسم وأساعده على التطور".

وأكمل "يحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد وعدم السماح لما حدث أمام بيرنلي بالتأثير عليه، وهو أمر لن يؤثر عليه لأنه شاب واثق من نفسه، وسأساعده قدر استطاعتي".

وواصل "الانتقال من بورنموث إلى ليفربول نقلة نوعية. لقد جئت من هال سيتي، وهو قادم من بورنموث، وربما يكون الوضع مشابها تماما".

واستمر "الأنظار تتسلط عليك وأنت ترتدي قميص ليفربول مقارنةً بهذين الناديين".

وأتم قائد منتخب اسكتلندا "لا أشكّ في أنه سيكون لاعبا رائعا لليفربول في المستقبل، وهذا هو الأهم".

ولم يصنع المدافع المجري أي هدف منذ انتقاله إلى ليفربول في الصيف.

