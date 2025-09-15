مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل إمام عاشور للمستشفى بسبب آلام المعدة قبل مواجهة إنبي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - إنبي

شعر إمام عاشور لاعب الأهلي بآلام شديدة في المعدة عقب مواجهة إنبي وتم نقله وحجزه بالمستشفى.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالة اللاعب منتظرا الاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من التدريبات والمباريات.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "إمام عاشور شعر بآلام في المعدة من قبل مواجهة إنبي".

وأوضح المصدر "لكن بعد المباراة تجددت الآلام مرة أخرى بشكل أكبر فتم نقله إلى المستشفى".

وتابع المصدر "الجهاز الطبي يتابع حالة إمام عاشور للاطمئنان عليه ولتحديد موقفه من خوض التدريبات".

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الأهلي إمام عاشور آلام المعدة
