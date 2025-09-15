دوكو: أريد تقديم الأداء الذي يجعل جوارديولا يعتمد علي

أوضح جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي أنه يريد أن يقدم الأداء الذي يجعل مدربه بيب جوارديولا يعتمد عليه باستمرار.

وصنع دوكو هدفين في فوز سيتي على يونايتد بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دوكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكنك اللعب بشكل جيد دون صناعة أي أهداف أو تسجيل أي أهداف".

وأضاف "بشكل عام، كانت مباراة جيدة بالنسبة لي، لأن أرقامي تدعم ذلك، لذلك أنا سعيد جدا".

وشدد "أريد فقط الاستمرار على هذا المنوال، والمشاركة في صناعة الأهداف، واللعب بخطورة، حتى يعتمد عليّ جوارديولا".

وشارك دوكو بشكل أساسي في ظل غياب عمر مرموش بسبب الإصابة، بعدما شارك كأساسي في مباراة الجولة الأولى، وكبديل لمرموش في الجولتين الثانية والثالثة.

وأكمل "استمتعت بكل دقيقة من مباراة الدربي، منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، شعرت أننا كنا في قمة التركيز، انتهت المباراة بشكل جيد. لذا أنا سعيد جدا".

وواصل البلجيكي "أداء جيانلويجي دوناروما؟ إنه طويل جدًا وقوي في الكرات الهوائية وفي الركلات الركنية وفي كل شيء".

وأتم "تثق دائما أنه سيخرج لالتقاط الكرات الهوائية أو تشتيتها، لذا أنا سعيد من أجله، خوص أول مباراة له في الدربي، والحفاظ على شباكه نظيفة، أعتقد أنه سعيد بذلك".

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.