دوكو: أريد تقديم الأداء الذي يجعل جوارديولا يعتمد علي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

أوضح جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي أنه يريد أن يقدم الأداء الذي يجعل مدربه بيب جوارديولا يعتمد عليه باستمرار.

وصنع دوكو هدفين في فوز سيتي على يونايتد بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دوكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكنك اللعب بشكل جيد دون صناعة أي أهداف أو تسجيل أي أهداف".

أخبار متعلقة:
بعد السقوط أمام سيتي.. مزراوي: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب مؤتمر فليك: الملعب صغير ولكن.. وهذا سبب مشاركة روني بدلا من رافينيا تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف

وأضاف "بشكل عام، كانت مباراة جيدة بالنسبة لي، لأن أرقامي تدعم ذلك، لذلك أنا سعيد جدا".

وشدد "أريد فقط الاستمرار على هذا المنوال، والمشاركة في صناعة الأهداف، واللعب بخطورة، حتى يعتمد عليّ جوارديولا".

وشارك دوكو بشكل أساسي في ظل غياب عمر مرموش بسبب الإصابة، بعدما شارك كأساسي في مباراة الجولة الأولى، وكبديل لمرموش في الجولتين الثانية والثالثة.

وأكمل "استمتعت بكل دقيقة من مباراة الدربي، منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، شعرت أننا كنا في قمة التركيز، انتهت المباراة بشكل جيد. لذا أنا سعيد جدا".

وواصل البلجيكي "أداء جيانلويجي دوناروما؟ إنه طويل جدًا وقوي في الكرات الهوائية وفي الركلات الركنية وفي كل شيء".

وأتم "تثق دائما أنه سيخرج لالتقاط الكرات الهوائية أو تشتيتها، لذا أنا سعيد من أجله، خوص أول مباراة له في الدربي، والحفاظ على شباكه نظيفة، أعتقد أنه سعيد بذلك".

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

جيريمي دوكو مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بيب جوارديولا
نرشح لكم
تقرير: أموريم لا يزال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد روبرتسون: سأساعد كيركيز قدر استطاعتي فان دايك: الفوز المتأخر في 4 مباريات؟ هذا يظهر عقلية الفريق بعد السقوط أمام سيتي.. مزراوي: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية برونو: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وعلينا أن نتحلى بالشجاعة فودين: من المستحيل ألا أستمع إلى الانتقادات.. وهالاند لعب مباراة مثالية جوارديولا: فريقي لم يكتمل فنيا بعد.. ونحتاج لـ فودين كثيرا
أخر الأخبار
أبو ريدة يفوز بمنصب نائب أول لرئيس الاتحاد العربي بالتزكية 3 دقيقة | الوطن العربي
القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي 8 دقيقة | القسم الثاني
بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة 11 دقيقة | الدوري المصري
بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ 19 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف خطوة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين والأندية المتأخرة.. وموقف أرض أكتوبر 32 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مكافأة مالية للاعبي إنبي بعد التعادل أمام الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
"حافلات مجانية لنقل الأعضاء".. ترتيبات من الأهلي استعدادا للجمعية العمومية 54 دقيقة | الدوري المصري
بيلينجهام وكامافينجا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513459/دوكو-أريد-تقديم-الأداء-الذي-يجعل-جوارديولا-يعتمد-علي