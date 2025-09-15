بعد السقوط أمام سيتي.. مزراوي: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب

يشعر نصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد بخيبة أمل بعد سقوط فريقه أمام مانشستر سيتي في دربي المدينة.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال مزراوي لقناة مانشستر يونايتد: "أشعر بخيبة أمل، في نفسي وفي الفريق، لأننا لم نُقدّم أمام سيتي الأداء الذي قدمناه مؤخرًا".

وأضاف "إذا خسرت ولعبت بشكل جيد وحصلت على الفرص التي صنعناها في المباريات السابقة، يُمكنك الاستفادة من بعض الإيجابيات، لكن لم يكن جيدًا بما يكفي".

وتابع "من الصعب تحديد أين أخطأنا تحديدًا، فالمشاعر دائمًا ما تكون مشتعلة بعد المباراة، لذلك أحاول دائمًا أن أهدأ وأحلل المباراة".

وشدد الدولي المغربي "سنحلل المباراة كفريق ونتحسن".

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

ويستعد يونايتد لاستقبال تشيلسي على ملعب أولد ترافورد يوم السبت المقبل.

