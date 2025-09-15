خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع فيشر لتولي قيادة الفريق

يكثف النادي الأهلي مفاوضاته مع السويسري أورس فيشر لتولي مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع المدرب السويسري أورس فيشر في الفترة الحالية من أجل سرعة إتمام التعاقد بين الطرفين.

ويعتبر فيشر أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق وعلى رأس قائمة المدربين الذين يرغب الأهلي في التعاقد مع أحدهم.

وتعادل الأهلي أمام إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ليواصل الفريق نزيف النقاط منذ بداية الموسم.

ولم يجمع الأهلي سوى 6 نقاط خلال خمس مواجهات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز الخامس عشر.

وكان الأهلي قد وضع قائمة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه ومن ضمنهم أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة برفقة بازل.