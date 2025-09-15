شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في افتتاحية دوري أبطال آسيا

تضاءلت فرصة مشاركة زكريا هوساوي مدافع أهلي جدة في مواجهة ناساف الأوزبكي يوم الاثنين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويحل ناساف ضيفا على أهلي جدة في افتتاح مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن اللاعب، داهمته آلامٌ عضليةٌ، أجبرته على مغادرة التدريبات الجماعية.

وتوجَّه هوساوي إلى العيادة الطبية، وسيخضع لاختبارات طبية وبدنية قبل الاجتماع الفني، المقرَّر ظهر يوم الاثنين، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها.

وكان هوساوي شارك في مباراة أهلي جدة أمام الاتفاق، الجمعة، في الدمام ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وانضمَّ اللاعب، البالغ 24 عامًا، إلى بطل دوري الأبطال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية معارًا لمدة موسم واحد من الرائد.

وتدرَّج الظهير في فئات أحد السنية قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2021، ثم انتقل معارًا إلى اتحاد جدة موسم 2022ـ2023، وبعد ستة أشهر، اشترى النادي عقده.

لكنَّه رحل صيفًا إلى الرائد، الذي أعاره بعد موسم واحد إلى أهلي جدة.

وخاض اللاعب بقميص الرائد 24 مباراةً في الموسم الماضي، وقدَّم خلالها ست تمريرات حاسمة.