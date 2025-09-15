تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بيرنلي

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف الفوز القاتل أمام بيرنلي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول المثير على مضيفه بيرنلي بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي المركز الرابع وأول هدف قاتل في +90.. أرقام رائعة لـ صلاح بعد الفوز المثير على بيرنلي

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 406 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 247 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
نرشح لكم
توماس فرانك: توتنام لديه أساس قوي.. وسعيد بانطلاقة الفريق استمرار النتائج المخيبة.. أستون فيلا يودع كأس الرابطة أمام برينتفورد وإليوت يسجل تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو مؤتمر سلوت: إيزاك جاهز للمشاركة.. ويركزون فقط على ما صرفناه في الصفقات فان دايك: نتمنى أن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف.. ومواجهة أتليتكو صعبة هالاند: دوناروما سيكون مهما للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه.. إدارة يونايتد رفضت طلب نيس بضم هويلوند وماينو أرسنال يفقد أوديجارد أمام بلباو للإصابة
أخر الأخبار
فان دايك يوجه رسالة هامة إلى جماهير ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: زيزو لم يطلب التأهيل خارج مصر 28 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون ساعة | سعودي في الجول
توماس فرانك: توتنام لديه أساس قوي.. وسعيد بانطلاقة الفريق ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: مصير بلان مع اتحاد جدة في خطر ولكن ساعة | سعودي في الجول
رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك 2 ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513448/تقييم-صلاح-أمام-بيرنلي-من-الصحف-الإنجليزية