زيكو: شعرت أنني سأسجل ضد أوكلاند.. وأتمنى تكرارها ضد أهلي جدة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - بيراميدز

أبدى مصطفى زيكو لاعب بيراميدز سعادته بالتسجيل لأول مرة مع فريقه الجديد في الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في كأس إنتركونتينيتال.

وسجل زيكو المنضم حديثا من زد أول أهدافه مع بيراميدز هذا الموسم.

وقال زيكو عبر أون سبورت: "شعرت أنني سأسجل في مباراة اليوم لأن المباريات الماضية لم تسر معي الأمور كما أردت".

وأتم "سعيد بالفوز وأتمنى التسجيل ضد أهلي جدة".

وانتصر بيراميدز بنتيجة 3-0 ووصل لنهائي كأس القارات الـ 3 وسيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا.

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة على منصة شاهد.

أوكلاند سيتي بيراميدز مصطفى زيكو كأس إنتركونتينيتال
