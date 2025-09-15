أسامة جلال: ركزنا منذ البداية ضد أوكلاند.. ومروان حمدي: نأمل الوصول لأبعد مرحلة في إنتركونتينيتال

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 01:13

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز

أوضح أسامة جلال مدافع بيراميدز أن فريقه ركز على ألا يستقبل أهدافا من أوكلاند سيتي في مواجهة الفريقين بكأس إنتركونتينيتال.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 3-0 ووصل لنهائي كأس القارات الـ 3 وسيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا.

وقال أسامة جلال لاعب بيراميدز عبر أون سبورت: "أوكلاند فريق متمرس في البطولة ولديه خبرات، وركزنا منذ البداية وسجلنا في الشوط الأول هدفا".

وأضاف "كنا حذرين حتى لا نستقبل هدفا من مرتدة وحاولنا إضافة الهدف الثاني وهو ما حدث".

ومن جانبه قال مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر أون سبورت: "فزنا في مباراة مهمة ساعدنا في اتخاذ خطوة إضافية".

وأتم "سنواجه أهلي جدة في لقاء حاسم، ونأمل الوصول لأبعد مرحلة في البطولة".

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة على منصة شاهد.

الدوري المصري أوكلاند سيتي بيراميدز أسامة جلال كأس إنتركونتينيتال
