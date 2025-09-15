مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط

شدد حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي أنه جهز فريقه لمواجهة هجوم الأهلي خاصة في الشوط الثاني.

وتعادل إنبي مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال الجمل في المؤتمر الصحفي: "فخور بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي".

وأضاف "متوسط أعمار فريقي صغير جدا، ارتكبنا أخطاءً دفاعية وهجومية في الشوط الأول وتداركنا الأمر في الثاني".

وأكمل "التغييرات كانت إيجابية وفخور بما قدمناه".

وأردف "عناصر الأهلي التي شاركت في الشوط الثاني لم تكن قليلة مثل بنشرقي وأنا مهتم بفريقي أكثر".

وأتم "كنت أعلم أن الأهلي سيهاجم بشكل أكبر في الشوط الثاني للتقدم مجددا وجهزت اللاعبين جيدا للتحولات والدفاع".

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.