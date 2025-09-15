في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 00:11

كتب : أحمد الخولي

احتفال تريزيجيه بهدفه مع الأهلي ضد إنبي

كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي حقيقة إشارة السكوت التي أشار بها في احتفاله بالهدف أمام إنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "إشارة السكوت في احتفال تريزيحيه بالهدف لم تكن ضد الجمهور".

وأوضح "الإشارة كانت موجهة ضد شخص متواجد في المدرجات المقابلة للأهلي سب اللاعبين وسب تريزيجيه بشكل شخصي أثناء توقف شرب الماء".

واردف "لذلك احتفل بالهدف مع الجمهور وثم ذهب لهذا الشخص وأشار له بالسكوت".

وأتم "يُعرف عن تريزيجيه حبه وعشقه للأهلي".

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

