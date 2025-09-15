تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا

حقق ميلان الفوز على بولونيا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة السادسة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد بولونيا عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

وسجل لوكا مودريتش هدف فوز ميلان بالمباراة في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من أليكسيك ساليماكيرز.

وأحرز مودريتش أول أهدافه بقميص ميلان منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب وسط يسجل في الدوري الإيطالي بعمر 40 عاما و5 أيام.

وتخطى مودريتش الرقم السابق والمسجل باسم نيلس ليدهولم لاعب ميلان أيضا ضد إنتر عام 1961 في عمر 38 عاما و169 يوما.

وشهدت المباراة مشاركة أدريان رابيو لأول مرة بقميص ميلان بعد الانضمام للفريق خلال الأيام الماضية.

ويلتقي ميلان في مباراته المقبلة مع أودينيزي يوم السبت 20 سبتمبر، بينما يلعب بولونيا ضد جنوى.

