ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف

سحق برشلونة ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

سجل سداسية برشلونة 3 لاعبين بواقع هدفين لكل منهما، وهم فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد تمريرة متقنة من فيران توريس.

وحل رافينيا بدلا من روني بردغجي في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 54 سجل رافينيا ثاني الأهداف بعد تمريرة من ماركوس راشفورد.

وسريعا أضاف فيرمين الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 66 سجل رافينيا رابع الأهداف، وثانيها على المستوى الشخصي.

وحل داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي بدلا من مراكوس راشفورد وفيران توريس في الدقيقة 68.

ليفاندوفسكي سجل الخامس في الدقيقة 76 بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة من الأسفل وسكنت الشباك.

وأخيرا في الدقيقة 88 اختتم ليفاندوفسكي السداسية بهدفه الثاني.

الفوز الساحق رفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

حامل اللقب الآن يبتعد عن المتصدر ريال مدريد بنقطتين، حيث حصد الميرينجي العلامة الكاملة 12 نقطة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

