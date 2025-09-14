خبر في الجول - فحوصات طبية لـ زيزو لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب

تقرر أن يخضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي لفحوصات وأشعة لتحديد حجم إصابته.

وخرج زيزو مصابا خلال تعادل الأهلي مع إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو سيخضع لفحص طبي غدا الإثنين لتحديد الإصابة حجم الإصابة بدقة ومدة الغياب.

وقال عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مشاركة زيزو: "لم أجازف بزيزو قبل بداية اللقاء، وجهزنا طاهر للمشاركة، وزيزو أخبرنا أنه سليم بنسبة 100% ويتحمل مسؤولية المشاركة، وهذا أمر وارد في كرة القدم".

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر بدلا منه.

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.