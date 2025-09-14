فودين: من المستحيل ألا أستمع إلى الانتقادات.. وهالاند لعب مباراة مثالية

كشف فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عن استحالة عدم استماعه إلى الانتقادات التي وجهت له.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لسكاي سبورتس: "كان هناك الكثير من الانتقادات ومن المستحيل ألا تسمعها، كل شيء كان سلبيا إلى حد كبير، لكن هذه هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه عندما تلعب في أعلى مستوى".

وأضاف "عندما تفوز بجائزة لاعب الموسم تصبح التوقعات أعلى وأنا أفهم ذلك، الأمر يتعلق بقراءة تلك التعليقات والتعامل معها بأفضل شكل للعودة إلى مستواي".

وأنهى حديثه قائلا: "إيرلينج هالاند قدم مباراة مثالية وفعل كل شيء، دافع وهاجم وركض خلف الدفاع وقدم مجهودا متكاملا، نحن بحاجة إلى المزيد من ذلك".

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.