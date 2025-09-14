الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد

تعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

video:2

التشكيل

بدأ مروان عطية أساسيا في وسط الأهلي، بينما تواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضمن خيارات عماد النحاس الأولى.

في المقابل اعتمد حمزة الجمل على 5 لاعبين في خط الوسط.

تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف يقودون هجوم الأهلي أمام إنبي #في_الدوري ✅🔴 pic.twitter.com/hWDTuIRMI6 — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2025

وصف المباراة

في الدقيقة 5 راوغ تريزيجيه مرتين مدافعي إنبي وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

هدأت المباراة بعض الشيء وفي الدقيقة 26 سدد تريزيجيه كرة من خارج الـ 18 مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة طلب أحمد سيد "زيزو" التغيير بسبب الإصابة وعوضه طاهر محمد طاهر في تغيير اضطراري للأهلي.

وفي الدقيقة 34 أرسل محمد هاني عرضية رائعة أودعها تريزيجيه برأسية متقنة.

هدف هو الأول لتريزيجيه بعد العودة للأهلي والأول له برأسية في في الدوري المصري بعد 7 أهداف سجلها من قبل بقدمه اليمنى.

تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف يقودون هجوم الأهلي أمام إنبي #في_الدوري ✅🔴 pic.twitter.com/hWDTuIRMI6 — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2025

وفي الدقيقة 45 أشهر الحكم بطاقة حمراء لمحمد الشناوي بعد تدخل قبل دائرة منتصف الملعب على أحمد زكي مهاجم إنبي المنفرد.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وعَدل عن قراره واكتفى ببطاقة صفراء بعد 3 دقائق من مطالعة التقنية.

في الشوط الثاني كاد تريزيجيه أن يضاعف من تقدم الأهلي لكن تسديدته من داخل الـ 18 علت العارضة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 63 أعلن الحكم احتساب ركلة جزاء لإنبي لصالح علي محمود بعد تعرضه للتدخل من ديانج.

وانبرى أحمد العجوز للركلة وسددها على يمين الشناوي الذي لم يستطع أن يمسك بالكرة لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 65.

العجوز يسجل التعادل لصالح انبي من علامة الجزاء pic.twitter.com/Aai4GX1Ihf — ON Sport (@ONTimeSports) September 14, 2025

التعادل أجبر عماد النحاس على التغيير فأشرك نيتس جراديشار وأشرف بنشرقي لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة 70 جاءت تسديدة بنشرقي في الشباك الخارجية لمرمى إنبي.

وبعد 4 دقائق تألق عبد الرحمن سمير حارس في التصدي لتصويبة مدوية من مروان عطية وحوّلها لركنية.

وأشرك النحاس كل من إمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 78.

وسجل رفيق كابو في الدقيقة 86 هدفا من انفراد ومراوغة للشناوي لكن الحكم أشهر راية التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.