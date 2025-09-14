أموريم: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وهذا هو الفارق الأكبر معه

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه كان يستطيع أن يتجنب أهداف غريمه سيتي.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عبر بي بي سي: "كان يمكننا تجنب الأهداف التي استقبلناها خاصة الهدف الثاني".

وأضاف "الفارق الأكبر كان عندما نتحول للهجوم لم نسجل، مانشستر سيتي كان الأفضل في التحولات وعانينا في تلك اللحظات".

وتابع "يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل، لكن مرة أخرى تلقينا الهدف الثالث نتيجة التحولات، غاب التواصل بين اللاعبين، اللاعبون لا يعرفون من سيذهب للكرة ثم يترك اللاعب حرا ليسجل".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج أن نكون مثاليين في مثل هذه المباريات ولم نكن كذلك، نشعر بالإحباط لأن كان علينا التسجيل مع عدد الفرص التي صنعناها".

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي روبن أموريم
