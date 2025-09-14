إصابة جديدة وتكريم كيمبيمبي.. ثنائية باركولا تنصر سان جيرمان على لانس

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لانس بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وحقق سان جيرمان الفوز في أول 4 مباريات محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

وارتفع رصيد سان جيرمان للنقطة الـ 12 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الثاني.

وقام باريس سان جيرمان بتكريم لاعبه بريسنيل كيمبيمبي قبل بداية المباراة.

المباراة شهدت إصابة كفيتشا كفارتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان لينضم إلى زميليه في خط الهجوم، ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.

سجل برادلي باركولا الهدف الأول في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبنفس الطريقة سجل باركولا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة يوم الأربعاء 17 سبتمبر ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي لانس مع ليل يوم السبت بالدوري الفرنسي.