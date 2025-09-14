يورو المولدوفي؟ مانشستر سيتي يدمر يونايتد بثلاثية في الدربي

دمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند (2) وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي.

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

شوط اختفاء يونايتد

لم يتمكن مانشستر يونايتد من إحداث أي خطورة على مرمى مانشستر سيتي في الشوط الأول بشكل كبير.

وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الجديد لتسديدة من بنيامين سيسكو بسهولة في الدقيقة الرابعة.

وافتتح فودين النتيجة في الدقيقة 18 من رأسية عقب عرضية من جيريمي دوكو.

وسدد تيجاني ريندرز كرة م داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دوكو تصدى لها ألتاي بايندير في الدقيقة 24.

شوط تألق هالاند

تألق هالاند في الشوط الثاني بشدة إذ ضاعف الفارق في الدقيقة 53 بعد تمريرة رائعة من دوكو خلف دفاع يونايتد ثم سدد هالاند في المرمى.

وأهدر هالاند أحد أغرب الفرص في تاريخه إذ في الدقيقة 56 سدد الكرة في القائم أمام المرمى الخالي بعد مراوغة بايندير.

وحاول يونايتد تهديد سيتي في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة على الطائر من براين مبومو تصدى لها دوناروما.

وفي الدقيقة 68 أحرز هالاند هدفه الشخصي الثاني والثالث لمانشستر سيتي بعد انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

وحافظ مانشستر سيتي على شباكه من تلقي أي هدف حتى انتهت وحصل على نقاط المباراة.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد إيرلينج هالاند ليني يورو
