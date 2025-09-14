فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - ليفربول

أشاد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بهدوء محمد صلاح خلال التسجيل ضد بيرنلي في الوقت القاتل من علامة الجزاء.

وانتصر ليفربول بنتيجة 1-0 بفضل هدف صلاح وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي عبر سكاي سبورتس: "حاولنا إيجاد المساحات أمام منافسينا ونتحلى بالصبر، فقط ننظر للمرمى وفرصنا، وحققنا فوزا مستحقا، لكن لو أنا لاعبا لبيرنلي لن أكون سعيدا بالخسارة من ركلة جزاء".

وأضاف "في النهاية جاء الهدف من ركلة جزاء وصلاح سجلها بطريقة مثالية، هو لاعب من طراز رفيع ويعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات".

وأتم "أهم ما تعلمناه اليوم هو ألا نشعر بالإحباط، كان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل لكننا حصلنا على 3 نقاط ونستعد الآن للقاء يوم الأربعاء المقبل".

ويستعد الريدز لاستضافة أتلتيكو مدريد في أولى جولات مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف من صلاح في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

وانفرد صلاح بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا برصيد 188 هدفا بعدما فض الشراكة مع أندرو كول صاحب الـ 177 هدفا.

ويتفوق على صلاح كل من واني روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260).

وبات دوبرافكا ثاني أكثر حارس استقبالا للأهداف من صلاح برصيد 9 أهداف بالتساوي مع دافيد دي خيا وإيلان ميسيلر، فيما يعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي السابق الأكثر برصيد 10 أهداف.

هداف من ركلات الجزاء

ووصل صلاح لـ 45 هدفا من ركلات الجزاء مع ليفربول في جميع المسابقات ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد برصيد 47 هدفا من علامة الجزاء.

وسجل صلاح 35 هدفا من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر من سجل منها في تاريخ ليفربول على حساب بيلي ليدل (34 هدفا من علامة الجزاء).

ملك الـ +90

وسجل صلاح هدفين في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء ضد بورنموث وبيرنلي وصنع هدفا ضد نيوكاسل.

وآخر 9 أهداف سجلها الريدز في +90 ساهم صلاح في 6 منها بتسجيل 1 وصناعة 5.

ولأول مرة يسجل صلاح هدفا يقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي في الوقت بدلا من الضائع.

ووصل الملك المصري لـ 276 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول فيرجيل فان دايك الدوري الإنجليزي
