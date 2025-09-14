صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول أن فريقه لم يستسلم من أجل الفوز على بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف من صلاح في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

وقال صلاح لاعب ليفربول عبر شبكة سكاي سبورتس: "واجهنا منافسا صعبا اليوم وحاولنا بأفضل طريقة ممكنة بالتمرير بين الخطوط لكن الأمر كان صعبا وسعيد لأننا حققنا الفوز".

وأضاف "انضم لاعبون جدد للتشكيل الأساسي ويحتاجون للوقت من أجل التأقلم ونحاول تقديم أفضل ما لدينا ليصبحوا أكثر تأقلما مع أسلوبنا".

وأتم "لم نستسلم وضغطنا بكل قوة لأقصى حد وفعلناها معا كفريق".

وانفرد صلاح بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا برصيد 188 هدفا بعدما فض الشراكة مع أندرو كول صاحب الـ 177 هدفا.

ويتفوق على صلاح كل من واني روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260).

وبات دوبرافكا ثاني أكثر حارس استقبالا للأهداف من صلاح برصيد 9 أهداف بالتساوي مع دافيد دي خيا وإيلان ميسيلر، فيما يعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي السابق الأكثر برصيد 10 أهداف.

هداف من ركلات الجزاء

ووصل صلاح لـ 45 هدفا من ركلات الجزاء مع ليفربول في جميع المسابقات ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد برصيد 47 هدفا من علامة الجزاء.

وسجل صلاح 35 هدفا من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر من سجل منها في تاريخ ليفربول على حساب بيلي ليدل (34 هدفا من علامة الجزاء).

ملك الـ +90

وسجل صلاح هدفين في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء ضد بورنموث وبيرنلي وصنع هدفا ضد نيوكاسل.

وآخر 9 أهداف سجلها الريدز في +90 ساهم صلاح في 6 منها بتسجيل 1 وصناعة 5.

ولأول مرة يسجل صلاح هدفا يقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي في الوقت بدلا من الضائع.

ووصل الملك المصري لـ 276 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة.