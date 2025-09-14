سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بيرنلي

أعرب أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن سعادته بتسجيل محمد صلاح هدف فوز فريقه على بيرنلي.

وحقق ليفربول الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "محمد صلاح كان جيدا بالنسبة لنا طوال فترة تواجده، لحظة تسجيله ضد بيرنلي رائعة لنا جميعا لأنه أهدر آخر ركلتي جزاء معنا".

أخبار متعلقة:
+80 علامة كاملة.. ركلة جزاء صلاح تقود ليفربول لفوز قاتل على بيرنلي شكوك حول مشاركة جوليان ألفاريز أمام ليفربول  أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

وأضاف "عدم تسجيلنا مبكرا سمح لبيرنلي الاستمرار على نفس طريقة اللعب، لذلك انتظرنا حتى الدقيقة الأخيرة للفوز".

وأكمل "تمركزهم خلف الكرة جعلنا بحاجة إلى لحظة حظ أو سحر، ليس لدينا سحر، لكننا كنا محظوظين".

وواصل "استبدال أندي روبرتسون بدلا من ميلوس كيركيز جاء بسبب حصوله على بطاقة صفراء، لا يمكنني أن أكون متأكدا بنسبة 100% بأن كيركيز لن يرتكب المخالفة التالية ثم يطرد، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لنخسر المباراة هي أن نلعب بـ 10 لاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "استبعاد ألكسندر إيزاك من القائمة لتجهيزه في التدريبات، ربما سيحصل على 10-15 دقيقة في المباراة المقبلة، هو يحتاج إلى وقت لعب فعلي بشكل تدريجي حتى يكون قويا بدنيا".

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول بالمباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

أما هدف محمد صلاح، فجعل الفرعون المصري ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بوصوله للهدف رقم 188 ليتخطى أندي كول.

كما انفرد صلاح بالمركز الأول بين لاعبي ليفربول الذين سجلوا من ركلات جزاء في الدوري برصيد 35 ركلة متفوقا على بيلي ليدلي صاحب الـ34 ركلة ناجحة.

المباراة هي الرابعة على التوالي التي يسجل فيها ليفربول هدف الفوز بعد الدقيقة 80 بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فالنسيا جوارديولا: فريقي لم يكتمل فنيا بعد.. ونحتاج لـ فودين كثيرا هالاند: سنساعد فودين ليعود إلى مستواه المعتاد أموريم: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وهذا هو الفارق الأكبر معه إصابة جديدة وتكريم كيمبيمبي.. ثنائية باركولا تنصر سان جيرمان على لانس تشكيل برشلونة - روني أساسي للمرة الأولى.. وراشفورد يبدأ على حساب رافينيا يورو المولدوفي؟ مانشستر سيتي يدمر يونايتد بثلاثية في الدربي فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات
أخر الأخبار
الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد 43 ثاتيه | الدوري المصري
عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فالنسيا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: فريقي لم يكتمل فنيا بعد.. ونحتاج لـ فودين كثيرا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: سنساعد فودين ليعود إلى مستواه المعتاد 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وهذا هو الفارق الأكبر معه 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة جديدة وتكريم كيمبيمبي.. ثنائية باركولا تنصر سان جيرمان على لانس 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - روني أساسي للمرة الأولى.. وراشفورد يبدأ على حساب رافينيا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513409/سلوت-لحظة-تسجيل-صلاح-رائعة-لنا-وكنا-محظوظين-ضد-بيرنلي