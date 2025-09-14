سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي

أعرب أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن سعادته بتسجيل محمد صلاح هدف فوز فريقه على بيرنلي.

وحقق ليفربول الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "محمد صلاح كان جيدا بالنسبة لنا طوال فترة تواجده، لحظة تسجيله ضد بيرنلي رائعة لنا جميعا لأنه أهدر آخر ركلتي جزاء معنا".

وأضاف "عدم تسجيلنا مبكرا سمح لبيرنلي الاستمرار على نفس طريقة اللعب، لذلك انتظرنا حتى الدقيقة الأخيرة للفوز".

وأكمل "تمركزهم خلف الكرة جعلنا بحاجة إلى لحظة حظ أو سحر، ليس لدينا سحر، لكننا كنا محظوظين".

وواصل "استبدال أندي روبرتسون بدلا من ميلوس كيركيز جاء بسبب حصوله على بطاقة صفراء، لا يمكنني أن أكون متأكدا بنسبة 100% بأن كيركيز لن يرتكب المخالفة التالية ثم يطرد، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لنخسر المباراة هي أن نلعب بـ 10 لاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "استبعاد ألكسندر إيزاك من القائمة لتجهيزه في التدريبات، ربما سيحصل على 10-15 دقيقة في المباراة المقبلة، هو يحتاج إلى وقت لعب فعلي بشكل تدريجي حتى يكون قويا بدنيا".

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول بالمباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

أما هدف محمد صلاح، فجعل الفرعون المصري ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بوصوله للهدف رقم 188 ليتخطى أندي كول.

كما انفرد صلاح بالمركز الأول بين لاعبي ليفربول الذين سجلوا من ركلات جزاء في الدوري برصيد 35 ركلة متفوقا على بيلي ليدلي صاحب الـ34 ركلة ناجحة.

المباراة هي الرابعة على التوالي التي يسجل فيها ليفربول هدف الفوز بعد الدقيقة 80 بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.