تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء

يقود محمد حتحوت وأحمد زكي هجوم إنبي ضد الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويعتمد حمزة الجمل على خطة 3-5-2 ضد الأهلي بتواجد الثنائي حتحوت وزكي في الهجوم.

ويتواجد زياد كمال لاعب وسط إنبي على مقاعد البدلاء رفقة التونسي رفيق كابو.

وجاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد سمير

الوسط: مروان داوود - محمد ناصر – أحمد العجوز – أحمد كفتة – محمد حمدي

الهجوم: محمد حتحوت – أحمد زكي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد - زياد كمال – رفيق كابو – هشام عادل – علي محمود – يوسف أوبابا – أحمد إسماعيل – سيد سعيد – محمد سمير عبد الوهاب.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.