ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

انتصر طلائع الجيش على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم بملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف اللقاء إسماعيل أجورو.

الفوز يأتي ليفض سلسلة من 3 تعادلات بين الفريقين في جميع المسابقات.

وتوقف رصيد مودرن سبورت عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما ارتقى طلائع الجيش للمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

وصف المباراة

ضغط حامد الجابري بكل قوة على لاعب وسط مودرن سبورت واستخلص الكرة وتوغل صوب منطقة الجزاء ومرر بينية لغيث مدادحة الذي سدد كرة أرضية على يمين أبو جبل لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 14.

ومع الوصول لنصف ساعة على انطلاق اللقاء أعلن الحكم احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على محمود رزق.

وانبرى إسماعيل أجورو لركلة الجزاء وسددها في الشباك في الدقيقة 33 معلنا التقدم للجيش.

هدف هو الثاني للهداف التوجولي هذا الموسم.

وفي الدقيقة 39 سُجل هدف لمودرن سبورت ألغي مباشرة بسبب التسلل.

وتألق أبو جبل في التصدي لتسديدة أجورو لكن متابعة الجابري علت العارضة لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للجيش.

كاد غنام محمد في بداية الشوط الثاني أن يعدّل النتيجة بعد بينية متقنة من رشاد متولي لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 48.

وعاود أبو جبل التألق ومنع تسديدة رائعة من غيث مدادحة بقبضة يده وحولها لركنية ببراعة في الدقيقة 63.

ضغط مودرن سبورت مع التغييرات الهجومية ازداد عن طريق جودوين شيكا وغنام محمد لكن دفاع الجيش كان في الموعد.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد ليحقق طلائع الجيش الفوز.

الدوري المصري طلائع الجيش مودرن سبورت
