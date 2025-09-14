تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي في مواجهة إنبي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلن عماد النحاس مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.

ويلتقي الأهلي مع إنبي على استاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد مروان عطية لأول مرة بشكل أساسي منذ بداية الموسم.

ويلعب عماد النحاس بثلاثي هجومي مكون من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف وأحمد مصطفى "زيزو".

ويلعب الأهلي تحت قيادة عماد النحاس لأول مرة بعد رحيل خوسي ريبيرو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - مصطفى العش - أحمد رمضان - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أحمد مصطفى "زيزو".

ويجلس إمام عاشور على دكة البدلاء لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسين مرعي - أحمد رضا - نيتس جراديشار - أشرف بنشرقي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور - طاهر محمد.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

الأهلي إنبي الدوري المصري
