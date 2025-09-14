المركز الرابع وأول هدف قاتل في +90.. أرقام رائعة لـ صلاح بعد الفوز المثير على بيرنلي

قاد محمد صلاح نجم ليفربول لفوز قاتل على حساب بيرنلي وانفرد بفضله بالمركز الرابع في تاريخ هدافي الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 90+5 ضد بيرنلي ليعزز من تصدر ليفربول لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

هدف قائد منتخب مصر جاء من ركلة جزاء في شباك مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي.

وانفرد صلاح بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا برصيد 188 هدفا بعدما فض الشراكة مع أندرو كول صاحب الـ 177 هدفا.

ويتفوق على صلاح كل من واني روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260).

Mo Salah's 95th-minute winner against Burnley makes him the Premier League's fourth-highest scorer! ⬆️ pic.twitter.com/H9aJMbU278 — Premier League (@premierleague) September 14, 2025

وبات دوبرافكا ثاني أكثر حارس استقبالا للأهداف من صلاح برصيد 9 أهداف بالتساوي مع دافيد دي خيا وإيلان ميسيلر، فيما يعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي السابق الأكثر برصيد 10 أهداف.

هداف من ركلات الجزاء

ووصل صلاح لـ 45 هدفا من ركلات الجزاء مع ليفربول في جميع المسابقات ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد برصيد 47 هدفا من علامة الجزاء.

وسجل صلاح 35 هدفا من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر من سجل منها في تاريخ ليفربول على حساب بيلي ليدل (34 هدفا من علامة الجزاء).

ملك الـ +90

وسجل صلاح هدفين في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء ضد بورنموث وبيرنلي وصنع هدفا ضد نيوكاسل.

وآخر 9 أهداف سجلها الريدز في +90 ساهم صلاح في 6 منها بتسجيل 1 وصناعة 5.

ولأول مرة يسجل صلاح هدفا يقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي في الوقت بدلا من الضائع.

ووصل الملك المصري لـ 276 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة.

روح الفوز لا تفارق أرني سلوت ولاعبي ليفربول 🔥 🆚أمام بورنموث سجل هدف فوزه في الدقيقة 88 🆚أمام نيوكاسل سجل هدف فوزه في الدقيقة 90+10 🆚أمام أرسنال سجل هدف فوزه في الدقيقة 83 🆚أمام بيرنلي سجل هدف فوزه في الدقيقة 90+5#في_إنجلترا pic.twitter.com/0CShATdtaU — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2025

سلسلة ليفربول

وأصبح ليفربول صاحب ثالث أطول سلسلة تهديفية في مباريات متتالية برصيد 38 مباراة، يتفوق عليه توتنام (39) وأرسنال (55).

وبات الريدز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز في 4 مباريات متتالية بفضل أهداف جاءت في آخر 10 دقائق أو بعدها.

منقذ ليفربول 🤳😁 الملك المصري محمد صلاح مستمر في عادته من الموسم الماضي ويلتقط "سيلفي" بعد مباراة بيرنلي 🇪🇬👑 pic.twitter.com/BK18cwhEta — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2025

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.