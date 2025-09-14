المركز الرابع وأول هدف قاتل في +90.. أرقام رائعة لـ صلاح بعد الفوز المثير على بيرنلي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 18:49

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ليفربول - بيرنلي

قاد محمد صلاح نجم ليفربول لفوز قاتل على حساب بيرنلي وانفرد بفضله بالمركز الرابع في تاريخ هدافي الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 90+5 ضد بيرنلي ليعزز من تصدر ليفربول لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

هدف قائد منتخب مصر جاء من ركلة جزاء في شباك مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي.

أخبار متعلقة:
انضمام طبيب منتخب مصر للشباب إلى الجهاز الطبي لـ أوكلاند +80 علامة كاملة.. ركلة جزاء صلاح تقود ليفربول لفوز قاتل على بيرنلي السقوط الأول لـ جاسبريني.. تورينو يفوز على روما بعد 4 أعوام الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين

وانفرد صلاح بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا برصيد 188 هدفا بعدما فض الشراكة مع أندرو كول صاحب الـ 177 هدفا.

ويتفوق على صلاح كل من واني روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260).

وبات دوبرافكا ثاني أكثر حارس استقبالا للأهداف من صلاح برصيد 9 أهداف بالتساوي مع دافيد دي خيا وإيلان ميسيلر، فيما يعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي السابق الأكثر برصيد 10 أهداف.

هداف من ركلات الجزاء

ووصل صلاح لـ 45 هدفا من ركلات الجزاء مع ليفربول في جميع المسابقات ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد برصيد 47 هدفا من علامة الجزاء.

وسجل صلاح 35 هدفا من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر من سجل منها في تاريخ ليفربول على حساب بيلي ليدل (34 هدفا من علامة الجزاء).

ملك الـ +90

وسجل صلاح هدفين في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء ضد بورنموث وبيرنلي وصنع هدفا ضد نيوكاسل.

وآخر 9 أهداف سجلها الريدز في +90 ساهم صلاح في 6 منها بتسجيل 1 وصناعة 5.

ولأول مرة يسجل صلاح هدفا يقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي في الوقت بدلا من الضائع.

ووصل الملك المصري لـ 276 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة.

سلسلة ليفربول

وأصبح ليفربول صاحب ثالث أطول سلسلة تهديفية في مباريات متتالية برصيد 38 مباراة، يتفوق عليه توتنام (39) وأرسنال (55).

وبات الريدز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز في 4 مباريات متتالية بفضل أهداف جاءت في آخر 10 دقائق أو بعدها.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) يونايتد.. المدينة بألوان السماء +80 علامة كاملة.. ركلة جزاء صلاح تقود ليفربول لفوز قاتل على بيرنلي تشكيل دربي مانشستر – دوناروما يحرس مرمى سيتي.. وسيسكو يقود هجوم يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(1) ليفربول
أخر الأخبار
كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة 6 دقيقة | رياضة نسائية
فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. تريزيجيه يهدر الأول 36 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري المصري
ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513404/المركز-الرابع-وأول-هدف-قاتل-في-90-أرقام-رائعة-لـ-صلاح-بعد-الفوز-المثير-على-بيرنلي