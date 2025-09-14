+80 علامة كاملة.. ركلة جزاء صلاح تقود ليفربول لفوز قاتل على بيرنلي

من جديد، احتاج ليفربول للتسجيل في آخر 10 دقائق لتحقيق الفوز، وهذه المرة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93 حسمت لهم الفوز على بيرنلي.

فاز ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول بالمباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

أما هدف محمد صلاح، فجعل الفرعون المصري ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بوصوله للهدف رقم 188 ليتخطى أندي كول.

كما انفرد صلاح بالمركز الأول بين لاعبي ليفربول الذين سجلوا من ركلات جزاء في الدوري برصيد 35 ركلة متفوقا على بيلي ليدلي صاحب الـ34 ركلة ناجحة.

المباراة هي الرابعة على التوالي التي يسجل فيها ليفربول هدف الفوز بعد الدقيقة 80 بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

التشكيل

لعب ليفربول بثلاثي هجومي معتاد مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي، بينما استمر دومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرصة خطيرة على كلا الفريقين، بل لم يسدد أي فريق على المرمى.

وحصل كيركيز لاعب ليفربول على بطاقة صفراء في الدقيقة 22 لادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

وأجرى سلوت تغييرا بخروج كيركيز في الدقيقة 38 وحل أندرو روبيرتسون بدلا منه.

في الشوط الثاني بدأ ليفربول الهجوم بشكل أكبر وكاد أن يسجل مرتين من محاولتي لكونر برادلي وريان جرافنبرخ.

وتألق دوبرافكا ومنع سوبوسلاي من التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

وحصل ليزلي أجوتشوكا لاعب بيرنلي على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على فلوريان فيرتز.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 93 بعد لمسة يد على حنبعل المجبري.

وسجل صلاح ركلة الجزاء بنجاح ليحقق ليفربول نقاط المباراة.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي بيرنلي مع نوتنجهام يوم 20 سبتمبر في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.