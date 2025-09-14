تشكيل دربي مانشستر – دوناروما يحرس مرمى سيتي.. وسيسكو يقود هجوم يونايتد

ظهر الإيطالي جيانلويجي دوناروما في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد انضمامه للسماوي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويلعب حارس منتخب إيطاليا أول مباراة له بقميص مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر يقود السلوفيني بنجامين سيسكو هجوم مانشستر يونايتد.

بينما يغيب عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي للمباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: بايندير

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليني يورو – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – أوجارتي – باتريك دورجو

الهجوم: أماد ديالو – بنجامين سيسكو – بريان مبيومو